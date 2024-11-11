Рябкин о Кубке Будущего: «Топ-соревнования, очень высокий уровень хоккея. Искренне благодарю ФХР за возможность играть на международной арене»

Иван Рябкин оценил уровень соперников на Кубке Будущего.

В турнире участвовали молодежные сборные России, Казахстана и Беларуси, а также юниорская сборная России, за которую и выступал Рябкин.

«Хотел бы искренне поблагодарить Федерацию хоккея России (ФХР) за то, что предоставили возможность играть не просто на международной арене, но и против старших ребят. В таких матчах быстрее растешь и прогрессируешь, сложные соперники помогают прибавлять в мастерстве и выходить на новый уровень.

Кстати, уровень хоккея на турнире также был очень высоким. С точки зрения плотности, скоростей, интриги, нацеленности всех команд на победу – это топ-соревнования. И, конечно, большой толчок для строительства дальнейшей карьеры.

Флаги, полные трибуны, люди из разных городов – и все поддерживают тебя. У трибун на Кубке Будущего были потрясающие эмоции, они вели нас вперед. Благодаря болельщикам юниорская сборная России вытащила матч с Казахстаном, хотя по ходу проигрывали 1:2.

Хотел бы отметить и то, что в сборной – все на высочайшем уровне. От заточки коньков до организации игры. Для нас созданы шикарные условия, тренеры и персонал – настоящие профессионалы своего дела.

Федерация сделала все, чтобы каждый попавший в сборную игрок сразу понял – это нечто особенное», – сказал форвард «Динамо» Иван Рябкин .

Ротенберг о Кубке Будущего: «Говорят, зрители стояли даже в проходах, а затем их пришлось рассаживать даже в ложу прессы. Это лучший ответ всем, кто сомневается в целесообразности турнира сборной»