Капризов о прошлом сезоне: «Каждый год выходишь в плей-офф, а тут бац – ничего не происходит. Сидишь на диване и смотришь телевизор – это невесело»
В сезоне-2023/24 «Уайлд» впервые с момента появления российского форварда в клубе не попали в розыгрыш Кубка Стэнли.
«Каждый год играешь в плей-офф, а тут бац – и ничего не происходит. У тебя впереди много месяцев без хоккея, и это не так уж и весело.
Другие команды играют, а ты уже сидишь на диване и смотришь телевизор. Это невесело. Хочется быть в плей-офф и попытаться что-то выиграть.
Когда команда побеждает, в раздевалке становится веселее, все больше улыбаются и просто радуются каждому дню, а не ворчат по утрам. Типа: «Ну вот, опять», – сказал смеясь форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Капризов набрал 28-е очко в сезоне НХЛ. До лидера гонки бомбардиров Маккиннона – 1 балл
Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score. Кучеров – 3-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий