Капризов о прошлом сезоне: «Каждый год выходишь в плей-офф, а тут бац – ничего не происходит. Сидишь на диване и смотришь телевизор – это невесело»

Кирилл Капризов высказался о пропуске плей-офф «Миннесотой» в прошлом году.

В сезоне-2023/24 «Уайлд» впервые с момента появления российского форварда в клубе не попали в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Каждый год играешь в плей-офф, а тут бац – и ничего не происходит. У тебя впереди много месяцев без хоккея, и это не так уж и весело.

Другие команды играют, а ты уже сидишь на диване и смотришь телевизор. Это невесело. Хочется быть в плей-офф и попытаться что-то выиграть.

Когда команда побеждает, в раздевалке становится веселее, все больше улыбаются и просто радуются каждому дню, а не ворчат по утрам. Типа: «Ну вот, опять», – сказал смеясь форвард «Миннесоты » Кирилл Капризов .

Капризов набрал 28-е очко в сезоне НХЛ. До лидера гонки бомбардиров Маккиннона – 1 балл

Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score. Кучеров – 3-й