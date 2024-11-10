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Агент Толчинского: «Смешно даже комментировать слухи об обмене. Мы в контакте со СКА, проблем не вижу. Много партнеров меняется, но это тренерские дела»

Шуми Бабаев прокомментировал ситуацию с Сергеем Толчинским в СКА.

Форвард не выходил на лед в двух последних матчах клуба из Санкт-Петербурга. В этом сезоне у 29-летнего нападающего 6 (3+3) очков за 22 матча при среднем игровом времени 10:15.

– Смешно даже комментировать слухи об обмене. Мы в контакте со СКА. Сергей постоянно общается с главным тренером, и я тоже и понимаю, что происходит.

Есть моменты, что скорость надо добавить, в борьбе добавить, где-то он играет хорошо. Но опять же ищутся сочетания, ищется игра. Я не вижу пока никакого повода делать из этого критические выводы, не вижу проблем.

Ни разу не слышал от СКА, что там хотят обменять Толчинского. Я всегда первым стараюсь вытащить своих игроков из капканов.

Пока ничего против него не делается, все согласовано, нам все объясняется. В СКА нет такого, как во многих других командах, где убирают из состава и не объясняют причину, потому что просто так хотят.

– Толчинскому еще нужно время?

– Много партнеров меняется. С одним ему комфортно, но приходит другой и нарушается связь. Но это тренерские дела, не хотел бы в них лезть, – сказал агент Сергея Толчинского Шуми Бабаев.

Ротенберг об отсутствии Толчинского в составе: «У него отличный эмоциональный фон, он готовится. Шанс сыграть в следующем матче есть у всех»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
возможные переходы
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСергей Толчинский
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