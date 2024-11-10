Агент Толчинского: «Смешно даже комментировать слухи об обмене. Мы в контакте со СКА, проблем не вижу. Много партнеров меняется, но это тренерские дела»
Форвард не выходил на лед в двух последних матчах клуба из Санкт-Петербурга. В этом сезоне у 29-летнего нападающего 6 (3+3) очков за 22 матча при среднем игровом времени 10:15.
– Смешно даже комментировать слухи об обмене. Мы в контакте со СКА. Сергей постоянно общается с главным тренером, и я тоже и понимаю, что происходит.
Есть моменты, что скорость надо добавить, в борьбе добавить, где-то он играет хорошо. Но опять же ищутся сочетания, ищется игра. Я не вижу пока никакого повода делать из этого критические выводы, не вижу проблем.
Ни разу не слышал от СКА, что там хотят обменять Толчинского. Я всегда первым стараюсь вытащить своих игроков из капканов.
Пока ничего против него не делается, все согласовано, нам все объясняется. В СКА нет такого, как во многих других командах, где убирают из состава и не объясняют причину, потому что просто так хотят.
– Толчинскому еще нужно время?
– Много партнеров меняется. С одним ему комфортно, но приходит другой и нарушается связь. Но это тренерские дела, не хотел бы в них лезть, – сказал агент Сергея Толчинского Шуми Бабаев.
Ротенберг об отсутствии Толчинского в составе: «У него отличный эмоциональный фон, он готовится. Шанс сыграть в следующем матче есть у всех»
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