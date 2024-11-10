Томпсон из «Вашингтона» выиграл 7 матчей подряд после прихода в клуб. Голкипер побил рекорд франшизы, обойдя Вокоуна

Логан Томпсон выиграл за «Вашингтон» семь матчей подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс » разгромили «Сент-Луис» со счетом 8:1.

27-летний голкипер одержал седьмую подряд победу с момента прихода в клуб. В прошлом сезоне он выступал за «Вегас».

Томпсон установил новый рекорд франшизы по этому показателю. Он обошел Томаша Вокоуна , который выиграл шесть матчей подряд в сезоне-2011/12 после перехода из «Флориды».

Овечкин и Панарин отстают на 1 гол от лидеров снайперской гонки НХЛ. У них по 10 шайб, у Кучерова, Райнхарта и Нюландера – по 11

Фолк об 1:8 с «Вашингтоном»: «Неприемлемо. Мы в «Сент-Луисе» должны уважать игру и друг друга. Нельзя играть в летний хоккей и думать, что все в норме»