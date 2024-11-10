Томпсон из «Вашингтона» выиграл 7 матчей подряд после прихода в клуб. Голкипер побил рекорд франшизы, обойдя Вокоуна
Логан Томпсон выиграл за «Вашингтон» семь матчей подряд.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» разгромили «Сент-Луис» со счетом 8:1.
27-летний голкипер одержал седьмую подряд победу с момента прихода в клуб. В прошлом сезоне он выступал за «Вегас».
Томпсон установил новый рекорд франшизы по этому показателю. Он обошел Томаша Вокоуна, который выиграл шесть матчей подряд в сезоне-2011/12 после перехода из «Флориды».
Овечкин и Панарин отстают на 1 гол от лидеров снайперской гонки НХЛ. У них по 10 шайб, у Кучерова, Райнхарта и Нюландера – по 11
Фолк об 1:8 с «Вашингтоном»: «Неприемлемо. Мы в «Сент-Луисе» должны уважать игру и друг друга. Нельзя играть в летний хоккей и думать, что все в норме»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости