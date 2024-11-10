Фолк об 1:8 с «Вашингтоном»: «Неприемлемо. Мы в «Сент-Луисе» должны уважать игру и друг друга. Нельзя играть в летний хоккей и думать, что все в норме»
Джастин Фолк прокомментировал разгромное поражение «Сент-Луиса» от «Вашингтона».
Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счетом 8:1 в пользу «Кэпиталс». Пять шайб «Блюз» пропустили в третьем периоде.
«Это совершенно неприемлемо. Не думаю, что такое может повториться.
Мы должны уважать друг друга, игру. Нельзя просто выйти на площадку, поиграть в летний хоккей и думать, что все в норме.
Мы должны прилагать усилия. Не каждый вечер все будет получаться, но нельзя позволять... Это просто неприемлемо», – сказал защитник «Сент-Луиса» Джастин Фолк.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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