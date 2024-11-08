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  • Кожевников о статье про себя: «Бред воспаленного сознания, меня называют защитником. Попрошу сявку, создавшую это гениальное произведение, исправить «защитник» на «вратарь»
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Кожевников о статье про себя: «Бред воспаленного сознания, меня называют защитником. Попрошу сявку, создавшую это гениальное произведение, исправить «защитник» на «вратарь»

Александр Кожевников высказался об одном из материалов про себя.

«Накануне с восторгом прочитал на одном из сайтов, так сказать, поэму о моей хоккейной жизни. Страниц там много, на каждой – бред воспаленного сознания.

Плюс цитаты легендарного хоккеиста, который лет десять назад, когда давал интервью, был не в духе и, видимо, случайно перевернул все факты. Впрочем, это уже особенности характера.

Более-менее близко к истине в поэме только одно – меня постоянно называют защитником, а в одном абзаце, видимо, чтобы не повторяться, применено оригинальное слово «оборонец».

Ребята, столько удовольствия пресса мне еще не доставляла! Автор угадал – я действительно играл в хоккей. Вот только не в обороне, а в воротах. Поэтому попрошу сявку, которая создала это гениальное произведение, всюду исправить «защитник» на «вратарь». Ну а «оборонец» соответственно на «голкипер».

Так будет восстановлена хоккейная истина», – сказал смеясь двукратный олимпийский чемпион, экс-форвард «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Кожевников.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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