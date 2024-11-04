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Орлов о голевой серии Овечкина: «Я рад за него. Неприятно, что Александр забил сегодня, но он гонится за рекордом»

Дмитрий Орлов высказался об игре Александра Овечкина.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» уступил «Каролине» со счетом 2:4. Капитан «Кэпиталс» забросил одну из шайб, защитник «Харрикейнс» сделал дубль.

Овечкин продлил голевую серию до четырех матчей.

«Он один из лучших снайперов НХЛ, легенда. Неприятно, что Александр забил сегодня, но он гонится за рекордом [Гретцки].

Я рад за него», – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.

860! Овечкин забил из офиса! Четвертый матч подряд с голами!

Карбери о 2:4 с «Каролиной»: «Игра не была близкой. 75% времени «Вашингтон» провел на своей половине, но мы не опускали руки и боролись»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoКаролина
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoДмитрий Орлов
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