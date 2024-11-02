Барзэл выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела. «Айлендерс» – 31-е в НХЛ по среднему числу голов за матч

Мэтью Барзэл выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.

25-летний форвард «Айлендерс» вчерашний пропустил матч с «Баффало» (4:3).

Барзэл пройдет углубленное обследование под наблюдением клубных врачей, чтобы определить характер повреждения.

В этом сезоне на счету нападающего 5 (2+3) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Айлендерс » идут на 31-м месте в лиге по средней результативности, забивая по 2,27 гола за игру.

«Айлендерс» завершали матч с «Баффало» с 4 защитниками из-за травм Пелека и Райлли. Романов сыграл 23:52 – 2 блока, 2 хита и 4 потери