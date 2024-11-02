Барзэл выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела. «Айлендерс» – 31-е в НХЛ по среднему числу голов за матч
Мэтью Барзэл выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.
25-летний форвард «Айлендерс» вчерашний пропустил матч с «Баффало» (4:3).
Барзэл пройдет углубленное обследование под наблюдением клубных врачей, чтобы определить характер повреждения.
В этом сезоне на счету нападающего 5 (2+3) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Айлендерс» идут на 31-м месте в лиге по средней результативности, забивая по 2,27 гола за игру.
«Айлендерс» завершали матч с «Баффало» с 4 защитниками из-за травм Пелека и Райлли. Романов сыграл 23:52 – 2 блока, 2 хита и 4 потери
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости