В матче «Миннесоты» и «Тампы» на льду оказались две шайбы. Форвард «Уайлд» Росси подхватил вторую и забил Василевскому, гол отменили после просмотра

В игре «Миннесоты» с «Тампой» на льду оказались две шайбы.

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

Австрийский форвард «Миннесоты» Марко Росси совершил бросок и не забил. Оказавшись за воротами Андрея Василевского , он подобрал вторую шайбу и завел ее в сетку.

После видеопросмотра гол был отменен, но, несмотря на это, встреча завершилась победой «Уайлд » со счетом 5:3.

Теперь Капризов – первый бомбардир в лиге! Один из лучших стартов НХЛ в XXI веке