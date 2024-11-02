В матче «Миннесоты» и «Тампы» на льду оказались две шайбы. Форвард «Уайлд» Росси подхватил вторую и забил Василевскому, гол отменили после просмотра
В игре «Миннесоты» с «Тампой» на льду оказались две шайбы.
Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ.
Австрийский форвард «Миннесоты» Марко Росси совершил бросок и не забил. Оказавшись за воротами Андрея Василевского, он подобрал вторую шайбу и завел ее в сетку.
После видеопросмотра гол был отменен, но, несмотря на это, встреча завершилась победой «Уайлд» со счетом 5:3.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей без зрителей»
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