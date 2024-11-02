2+1 против «Тампы».

Начало сезона-2024/25 – настоящая эстафета русских хоккеистов в гонке бомбардиров: Малкин, Панарин, где-то рядом Кучеров, сосредоточившийся больше на голах. Теперь пришла очередь Капризова, который в середине недели разделил первое место с Марком Стоуном, а к концу – забрал эту позицию полностью себе.

Причем последние два матча Кирилл выбивает сразу по 3 очка. И если в первом случае был тонущий «Питтсбург», где полно вопросов к обороне и голкиперам, то прошлой ночью соперником стала «Тампа», где и в воротах Василевский, и вообще отличный старт регулярки у команды. Но Капризова это не смутило.

Лучший старт сезона для Капризова в НХЛ. Идет по графику Драйзайтля и Лемье

Если с «Пингвинами» у русского лидера «Миннесоты» набралось 1+2, то в пятницу вышла обратная пропорция. И все его набранные очки получились максимально своевременными:

● в самом начале второго периода Кирилл пролетел по левому борту, не заметив ни Эйссимонта, ни решившего развернуться Чернака, и выдал отличную передачу под бросок Эрикссона. Так игроки «Уайлд» сравняли счет;

● на 55-й минуте, при 2:2 на табло, Капризов ворвался на чужой пятак и буквально занес шайбу в ворота, Кажется, она вообще залетела от его ноги. Этот гол не стал победным, но обеспечил важное преимущество за 5:23 до конца основного времени;

● а за 29 секунд до сирены он еще раз продемонстрировал, что броски по пустым воротам – вообще не вопрос для него. Тем более даже не из своей зоны надо было попадать, а из средней – 5:3, домашняя победа «Миннесоты».

«Да, это хорошая победа, но мне кажется, что в первом периоде мы не показали свой хоккей, – находил причины для самокопания Капризов. – Возможно, это из-за долгой поездки. Но мне кажется, что во втором и третьем периодах мы играли лучше, Гус совершил важные сэйвы, мы – пару блок-шотов – и забили голы».

А ведь это седьмой матч нападающего подряд, в котором он набирает больше 1 очка.

Новую трешку Капризов выбил за 23:01 – с огромным отрывом лучшее время у нападающих «Уайлд» (второй – Эрикссон Эк с 18:14). У Кирилла получились два гола с двух бросков, «+4» в полезность. Правда, были еще 3 (!) потери, но, думаете, кто-нибудь напомнит ему об этом после такой победы?

«Он выходит при игре 5 на 6, поэтому забивает в пустые ворота. Но мы выпускаем его не из-за того, чтобы дать ему шанс на такой гол, – объяснял после матча тренер «Миннесоты» Джон Хайнс. - Это диктуется самой его игрой, готовностью к борьбе и стремлением быть полезным на обоих концах площадки. Он очень хорош в таких ситуациях. Именно это делает его особенным. Можно говорить об одноплановых игроках, он не такой. Да, это атакующий талант, который набирает много очков. Но его преданность команде и готовность работать на нее без шайбы – вот что в самом деле впечатляет».

Кстати, прямо сейчас Кирилл не только лучший в лиге по очкам, но и по показателю полезности – «+14». С одной стороны кажется логичным, что, набирая очки, он качает себе и полезность, но посмотрите в первой таблице на этот же показатель у Макара и Маккиннона. Так что Капризов чаще делает это в равных составах, чем они, и при этом его пятерка не допускает таких провалов в обороне.

Для русского форварда «Уайлд» это лучший старт сезона в карьере – прежний его максимум в первых 10 играх это 8+5 (регулярка-2022/23). Но это не только личное достижение Капризова – это вообще один лучших показателей в XXI веке (сезон-2000/01, разделенный столетиями поровну, тоже берем).

Вы никогда не видели такого: гол одной из двух шайб на площадке

Никита Кучеров, идущий в топ-5 бомбардиров, довольно редко остается без очков – не стал он молчать и в этом матче. Тем более, что у «Тампы» было большинство – и его передача из борьбы у борта на Хедмана превратилась в гол Генцела.

Но в целом матч для Никиты не самый лучший – и закончил он его с «-3» при 8 безрезультатных бросках в створ. Да и у Василевского случались матчи куда позитивнее – 17 сэйвов с 20 бросков. Кстати, по факту, пропустил он этим вечером все-таки 4 шайбы – но отмененная стала просто уникальной.

Во время одной из атак «Миннесоты» во втором периоде все потеряли шайбу из виду – подумали, что она вылетела за пределы площадки после броска Капризова в упор и спасения Василевского. Но она вернулась, незаметно для всех.

И во время одной из следующих смен Марко Росси убежал в контратаку, промахнулся в борьбе с Лиллебергом, упустил шайбу. Но нашел другую за воротами и – за неимением лучшего – забросил ее.

Разумеется, гол отменили. Но, кажется, Росси делал все правильно – в хоккее же принято играть до конца.

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Фото: instagram.com/minnesotawild