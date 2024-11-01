  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Слепышев приступил к тренировкам и близок к возвращению в «Динамо». В октябре форвард расторг контракт с клубом на фоне травмы («СЭ»)
0

Слепышев приступил к тренировкам и близок к возвращению в «Динамо». В октябре форвард расторг контракт с клубом на фоне травмы («СЭ»)

Антон Слепышев близок к возвращению в «Динамо» после травмы.

В начале октября 30-летний форвард расторг контракт с бело-голубыми по обоюдному согласию. Сообщалось, что он выбыл до конца сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», Слепышев уже приступил к индивидуальным тренировкам на льду и близок к возвращению в команду.

В текущем сезоне нападающий провел девять матчей за «Динамо» и набрал 3 (1+2) очка при среднем игровом времени 12:06.

Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
возможные переходы
травмы
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАнтон Слепышев
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Слепышева: «Есть шанс, что Антон вернется в «Динамо» уже в этом сезоне»
14 октября, 15:59
Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона
164 октября, 10:22
Кудашов про 1 гол Уила в 11 матчах «Динамо»: «Если будет слушать меня, вообще перестанет забивать. Я меньше него забрасывал»
31 октября, 20:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Примо – 176-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Рекорд у Ягра – 178 голкиперов
1054 минуты назад
«Амур» добавил Назарова в список кандидатов на пост главного тренера. Специалист не работает в КХЛ с 2022 года (Артур Хайруллин)
11сегодня, 08:48
Ротенберг поздравил «Матч ТВ» с днем рождения: «Впервые мы получили мощный, доступный всем канал о спорте. Спасибо за качественную и очень талантливую работу»
42сегодня, 08:31
Торторелла о Мичкове в матче с «Сент-Луисом»: «Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры. У него были некоторые трудности»
20сегодня, 07:57
Овечкин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Оставайтесь такими же молодыми и задорными. Дома и футбол включаю, и Паралимпиаду видел. А хоккей показывайте чаще, его в России очень любят!»
28сегодня, 07:45
КХЛ. «Металлург» примет «Сибирь», «Автомобилист» сыграет с «Нефтехимиком», «Ак Барс» против «Локомотива», «Куньлунь» в гостях у «Северстали»
13сегодня, 06:22
Овечкин забил 858-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 36 шайб
194сегодня, 06:01Видео
Подколзин провел 2-ю драку в НХЛ. Он уложил защитника «Нэшвилла» Лоузона на лед двумя ударами
56сегодня, 05:10Видео
НХЛ. «Вашингтон» забил 6 голов «Монреалю», «Бостон» пропустил 8 шайб от «Каролины», «Питтсбург» одолел «Анахайм», «Нэшвилл» уступил «Эдмонтону»
137сегодня, 05:00
Мичков сыграл 13:56 против «Сент-Луиса» – минимальное время за 11 игр в НХЛ. Он остался без очков в 3-м матче подряд
15сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Салливан после 2:1 с «Анахаймом»: «Не отказываемся от нашего пути к успеху. «Питтсбург» не ставит нападение под угрозу, играя более расчетливо»
217 минут назад
Яруллин о болельщиках: «В Челябинске больше внимания к хоккею, город живет этим. В Казани есть футбол, баскетбол и волейбол»
3сегодня, 08:15
Монтгомери о неудачах «Бостона»: «Это поможет улучшить результаты в плей-офф, надеюсь. В прошлые годы мы лидировали в лиге в ноябре, но в итоге ничего не добились»
4сегодня, 07:30
Тренер «Анахайма» про 1:2 с «Питтсбургом»: «Они были чертовски хороши. Их разругали за поражения и игру в защите, но нам просто повезло дотянуть до овертайма»
3сегодня, 07:15
Кравчук о календаре КХЛ: «Сибирь» выдала серию побед и получила сразу 2 паузы – 8 и 5 дней. Это головная боль для тренеров и игроков. В НХЛ таких перерывов не бывает»
6сегодня, 06:58
Маршанд вышел на 4-е место в истории «Бостона» по голам (403), обогнав Миддлтона. До Бержерона – 24 шайбы
4сегодня, 06:48
Минтюков сыграл 22:37 против «Питтсбурга» – 2-е время в сезоне. У него «минус 1», 2 броска, 2 хита, 3 блока и 3 потери
1сегодня, 06:34
Костин не попал в состав «Сан-Хосе» в 3 из 4 последних матчей. Клуб может выставить форварда с 0 очков и «минус 4» в 7 играх на драфт отказов
7сегодня, 06:00
«Бостон» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице шайб на отрезке 9:24. Команда идет на последнем месте в дивизионе
9сегодня, 05:50
Михеев сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У него 2 очка в 11 играх за «Чикаго» при лучшей в команде полезности «+5»
1сегодня, 05:40