Слепышев приступил к тренировкам и близок к возвращению в «Динамо». В октябре форвард расторг контракт с клубом на фоне травмы («СЭ»)

Антон Слепышев близок к возвращению в «Динамо» после травмы.

В начале октября 30-летний форвард расторг контракт с бело-голубыми по обоюдному согласию. Сообщалось, что он выбыл до конца сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», Слепышев уже приступил к индивидуальным тренировкам на льду и близок к возвращению в команду.

В текущем сезоне нападающий провел девять матчей за «Динамо » и набрал 3 (1+2) очка при среднем игровом времени 12:06.

Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)