Слепышев приступил к тренировкам и близок к возвращению в «Динамо». В октябре форвард расторг контракт с клубом на фоне травмы («СЭ»)
Антон Слепышев близок к возвращению в «Динамо» после травмы.
В начале октября 30-летний форвард расторг контракт с бело-голубыми по обоюдному согласию. Сообщалось, что он выбыл до конца сезона.
По информации «Спорт-Экспресса», Слепышев уже приступил к индивидуальным тренировкам на льду и близок к возвращению в команду.
В текущем сезоне нападающий провел девять матчей за «Динамо» и набрал 3 (1+2) очка при среднем игровом времени 12:06.
Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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