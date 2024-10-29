Бардаков о результативной серии: «Скажу, как главный тренер: «Чтобы играть, надо играть». Хорошо, что у меня партнеры хорошие»
Нападающий набрал 2 (1+1) очка, продлив результативную серию до 4 игр.
– Была тяжелая для нас игра. Соперник и правда очень организован. У них хорошее построение в средней зоне. Радует, что мы тоже играли хорошо и забили свои голы в третьем периоде.
Хочется не только на выезде забрасывать по 20 шайб, а и дома забить шесть голов – достаточно, я думаю. Порадовали болельщиков – все повеселились.
– Захар, у вас сейчас серия: 6 очков в 4 играх. Ощущаете себя увереннее, когда очки идут матч за матчем?
– Можно скажу, как главный тренер: «Чтобы играть, надо играть». Хорошо, что у меня партнеры хорошие. Миша Григоренко – большой мастер, забивает спокойненько.
Все идет, как идет – я даже на это не обращаю внимания. Набираю очки – хорошо. Главное, что команда побеждает, и так шаг за шагом, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
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