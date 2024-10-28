Андрей Назаров: «Радует, что судейских скандалов в КХЛ почти нет. Все мы люди, всем свойственно ошибаться. Как сказал наш национальный лидер, мы одна большая семья»

Андрей Назаров отметил, что в этом сезоне в КХЛ почти нет судейских скандалов.

«Стартовала шестидневная рабочая неделя, обещающая стать насыщенной хоккеем и многочисленными интересными играми в КХЛ.

Радует, что судейских скандалов в лиге почти нет. Хочется, чтобы они вообще прекратились. Все мы люди, всем свойственно ошибаться: и хоккеистам, и тренерам, и арбитрам. Все должно решаться в честной борьбе на льду.

Постепенно близится середина регулярного чемпионата, нагрузки возрастают, так что важно минимизировать количество травм.

Как сказал наш национальный лидер, мы все одна большая семья. Как и в любой семье, порой случаются недопонимание, ругань, а иногда и раздел имущества.

Самое главное – это всегда находить компромиссы, уметь это делать. Они очень важны в нынешнее непростое время, в которое мы живем. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.