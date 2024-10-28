Гендиректор «Амура» об отставке Мартемьянова: «Мы оказались в тупике. Последние 3 матча не показали признаков улучшения. В штаб войдет генменеджер Покотило, он будет работать с форвардами»

Евгений Лугин прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова из «Амура».

На данный момент «Амур » занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр. Клуб проиграл три последних матча с общим счетом 0:15.

«Андрей Алексеевич – очень квалифицированный специалист, дважды выводивший нашу команду в плей-офф. Однако в нынешней ситуации стало очевидно, что мы оказались в тупике.

Имея сильных игроков в составе, без каких-либо проблем в обеспечении команды всем необходимым, «Амур» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Причем последние три матча не показали никаких признаков улучшения, свет в конце тоннеля мы не увидели.

Само собой, такой расклад не устраивает ни болельщиков, ни саму команду, ни руководство клуба. Поэтому попечительским советом было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером.

Временно исполнять его обязанности будет Виктор Павлович Костюченок, также в тренерский штаб войдет генеральный менеджер клуба Вадим Покотило – он будет работать с нападающими.

Хочу подчеркнуть, что было бы неправильно считать, и мы не считаем Андрея Алексеевича единственным виновником сложившейся ситуации. Каждый в клубе должен оценить качество своей работы и сделать соответствующие выводы. Иначе эти кадровые решения могут стать не последними.

Также от лица всего клуба хочу поблагодарить наших болельщиков, собирающих аншлаги в «Платинум Арене» и в гостевых секторах на выезде, за терпение и понимание. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы команда раскрыла свой потенциал, и должны начать исправлять наше плачевное положение уже в следующем матче», – сказал генеральный директор «Амура» Евгений Лугин.