Козырев о 3:0 с «Амуром»: «Напряженный матч получился. Весьма отрадно, что мы одержали в нем победу»

Андрей Козырев прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:0).

«Готовили наших игроков к сложному матчу. Мы понимали, в какой ситуации находится «Амур», что они отдадут все силы, чтобы победить.

И, собственно говоря, такой матч и получился, напряженный. Весьма отрадно, что мы одержали в нем победу.

Как поддерживали тонус во время недельного перерыва? Это в порядке вещей, что, если есть такие перерывы, то они накладывают свой отпечаток уже на сам матч. А так мы тренировались, готовились», – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .

«Северсталь» в 1000-м матче в КХЛ победила «Амур». Команда Козырева выиграла 4-ю игру подряд