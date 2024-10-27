Козырев о 3:0 с «Амуром»: «Напряженный матч получился. Весьма отрадно, что мы одержали в нем победу»
Андрей Козырев прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:0).
«Готовили наших игроков к сложному матчу. Мы понимали, в какой ситуации находится «Амур», что они отдадут все силы, чтобы победить.
И, собственно говоря, такой матч и получился, напряженный. Весьма отрадно, что мы одержали в нем победу.
Как поддерживали тонус во время недельного перерыва? Это в порядке вещей, что, если есть такие перерывы, то они накладывают свой отпечаток уже на сам матч. А так мы тренировались, готовились», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
«Северсталь» в 1000-м матче в КХЛ победила «Амур». Команда Козырева выиграла 4-ю игру подряд
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости