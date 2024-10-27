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  • Мартемьянов об «Амуре»: Тяжелое положение, но руки не опускаем. Не знаю, хватит ли терпения у руководства. Поживем – увидим. В действиях ребят царит суета, это мешает»
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Мартемьянов об «Амуре»: Тяжелое положение, но руки не опускаем. Не знаю, хватит ли терпения у руководства. Поживем – увидим. В действиях ребят царит суета, это мешает»

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Северстали» (0:3).

«Очередное поражение. Боевое поражение. По самоотдаче к парням у меня нет никаких претензий. Очень хотели выиграть.

Я не скажу, что провалили матч. Игра была, в принципе, равной. Единственное, что соперник реализовал моменты, которые были у него. Мы не смогли реализовать выходы «два в один». Шайба была где-то на пятаке, но надо отдать должное вратарю и парням «Северстали» – на пятаке зачищают очень хорошо.

Тяжелое положение у команды, но мы руки не опускаем. Двигаемся вперед. Хватит ли терпения у руководства – этого я, честно говоря, не знаю. Поживем – увидим. У нас еще один матч остался на выезде, возможно, от него будет что-то зависеть.

Сейчас очень важно забить шайбу. Для нападающего, для полевого игрока это очень важно, как важно для вратаря отыграть на ноль. Придает уверенности. Я вижу, что в действиях ребят уже царит не быстрота, а суета. Она, естественно, мешает.

Важно, важно, важно хотя бы гол забить и зацепиться, может, за очко, лучше за два. Команда, естественно, воспрянет. Сейчас мы парней восстанавливать будем, как сможем», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

«Амур» проиграл 6-й матч подряд в КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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