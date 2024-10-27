«Амур» проиграл 6-й матч подряд в КХЛ
«Амур» уступил «Северстали» (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это шестое поражение команды тренера Андрея Мартемьянова подряд.
На данный момент «Амур» занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр.
В следующем матче, 29 октября, команда сыграет с « Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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