«Амур» проиграл 6-й матч подряд в КХЛ

«Амур» уступил «Северстали» (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это шестое поражение команды тренера Андрея Мартемьянова подряд.

На данный момент «Амур » занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 12 очков после 20 игр.

В следующем матче, 29 октября, команда сыграет с « Динамо».