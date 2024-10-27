Завгородний о Ротенберге: «Хороший специалист. У него всегда топовые команды, организация отличная. В плане бизнеса СКА на высшем уровне»
Дмитрий Завгородний поделился мнением о тренере СКА Романе Ротенберге.
– Следишь, в какой форме СКА сейчас?
– Наверное, это главные фавориты сейчас. Потихоньку набирают ход.
Но не стоит забывать, что сыграли меньше 20 матчей – сезон длинный. Кто-то выходит на топ-уровень позже, кто-то – раньше. Могут быть и спады.
– Ты успел поработать с Романом Ротенбергом. Что можешь о нем сказать?
– Конечно, хороший специалист. У него всегда топовые команды, организация отличная. В плане бизнеса СКА на высшем уровне, – сказал нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний, ранее выступавший за СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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