«Ак Барс» выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 3-м месте на Востоке
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Анвара Гатиятулина одержала третью победу в четырех последних играх. Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел в матче с «Трактором» (1:3).
На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в таблице Востока, набрав 22 очка после 17 игр.
В следующем матче, 29 октября, клуб сыграет против «Металлурга».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости