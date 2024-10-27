«Ак Барс» выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 3-м месте на Востоке

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина одержала третью победу в четырех последних играх. Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел в матче с «Трактором» (1:3).

На данный момент «Ак Барс » занимает третье место в таблице Востока, набрав 22 очка после 17 игр.

В следующем матче, 29 октября, клуб сыграет против «Металлурга».