Кирилл Фастовский: «Трактор» Гру – это канадский хоккей. Но один человек ничего бы не изменил. Видна работа менеджмента, штаба»
Кирилл Фастовский поделился мыслями об игре «Трактора» при Бенуа Гру.
Клуб идет на первом месте в таблице Востока.
«Трактор» Гру – это канадский хоккей. Но один человек ничего бы не изменил. Видна работа менеджмента, штаба.
Но также отмечу, что Гру оказался по характеру контактный, открытый – это важно для нашей ментальности и челябинского подхода. Это дало положительный эффект», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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