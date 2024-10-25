Кирилл Фастовский: «Трактор» Гру – это канадский хоккей. Но один человек ничего бы не изменил. Видна работа менеджмента, штаба»

Кирилл Фастовский поделился мыслями об игре «Трактора» при Бенуа Гру.

Клуб идет на первом месте в таблице Востока.

«Трактор » Гру – это канадский хоккей. Но один человек ничего бы не изменил. Видна работа менеджмента, штаба.

Но также отмечу, что Гру оказался по характеру контактный, открытый – это важно для нашей ментальности и челябинского подхода. Это дало положительный эффект», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский .