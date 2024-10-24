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  • Ротенберг о составе СКА: «Вы из «Спартака»? Их наверняка интересует, кто будет играть. Что угодно может произойти. Кто-то сейчас может в эту дверь зайти. Главное, чтобы зашли в правильную»
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Ротенберг о составе СКА: «Вы из «Спартака»? Их наверняка интересует, кто будет играть. Что угодно может произойти. Кто-то сейчас может в эту дверь зайти. Главное, чтобы зашли в правильную»

Роман Ротенберг высказался о составе СКА в трехматчевой серии на выезде.

В следующей игре команда сыграет против «Спартака».

– Принято так говорить, что победный состав не меняют. Можно сказать, что вы действовали почти в полном соответствии с этим правилом, только вратаря поменяли. Все-таки, учитывая, что трехматчевая серия выездная, нет ли в этом какой-то, может быть, опасности перед третьим матчем, что не было замен?

–  А вы из «Спартака»? Этот вопрос наверняка интересует нашего следующего соперника – кто будет играть. А мы тоже не знаем.

Вы знаете, вот если серьезно, без шуток, то все возможно. Потому что бывают травмы, например, да? И в хоккее мы работаем по факту, по ситуации. И все что угодно может произойти.

Вот мы сейчас поедем на автобусе в центр, а вдруг нас кто-то остановит по дороге, что-то произойдет? Вы же знаете, надо ценить каждую минуту. Кто-то вот сейчас может в эту дверь зайти. Главное, чтобы зашли в правильную.

– Давайте тогда так переформулируем вопрос: в матче с «Витязем» игра команды настолько понравилась вам, всему тренерскому штабу, что вы [в игре с «Куньлунем»] просто решили повторить?

– Так мы же изменили состав после «Витязя».

– Каким образом? Вратаря поменяли?

– А это что, не изменения в составе?

– Это изменения, но я имею в виду именно полевых игроков.

– У нас были изменения в сочетаниях. Изменения возможны, мы работаем по факту, по ситуации. Если будет ситуация, мы поменяем состав, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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