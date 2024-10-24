«Вашингтон» выиграл 5-й матч подряд

«Вашингтон» выиграл 5-й матч НХЛ подряд.

«Кэпиталс» победили «Филадельфию» (6:3) в игре регулярного чемпионата.

Ранее клуб тренера Спенсера Карбери обыграл «Вегас» (4:2), «Даллас» (3:2), «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и «Филадельфию» (4:1).

«Вашингтон » занимает 3-е место в Столичном дивизионе НХЛ с 10 очками в 6 играх.