Роман Ротенберг: «Ушел из жизни ветеран СКА Боков. Он был примером преданности любимому спорту – до последних дней тренировался сам и тренировал, выступал за сборную ветеранов»
«Ушел из жизни Борис Серафимович Боков – ветеран СКА, воспитанник ленинградского хоккея, замечательный нападающий, тренер.
Я был хорошо знаком с Борисом Серафимовичем, и он был настоящим примером преданности любимому спорту – до последних дней он тренировался сам и тренировал, успешно выступал за сборную ветеранов на международном уровне и не раз выигрывал чемпионат мира в этой категории.
Свой опыт он передавал любительским командам, был и судьей – помогал развивать наш спорт всем, чем мог, отдавал этому много сил и времени. 10 сезонов в СКА и вся жизнь в хоккее... Совсем немного оставалось Борису Серафимовичу до 70-летия.
Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям Бориса Серафимовича, обязательно поможем его семье. Светлая память хоккеисту и прекрасному человеку», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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