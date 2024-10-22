Никита Щитов: «В «Барысе» полный бардак, раз назначили третьего тренера за сезон. Там работают непрофессионалы, которые далеки от хоккея»
Никита Щитов считает, что в «Барысе» работают непрофессионалы.
«Еще когда Немировски был тренером, я говорил, что в клубе происходит что-то не то. Это видно по тому, как там люди ходят на хоккей.
Там в клубе полный бардак, раз назначили третьего тренера за сезон. В «Барысе» работают непрофессионалы, которые далеки от хоккея. Так не делается, чтобы сменили двух тренеров подряд.
В руководстве клуба нужны люди, которые бы понимали, что такое большой спорт и хоккей. Видимо, в «Барысе» сидят дилетанты и далекие от хоккея люди», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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