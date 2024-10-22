Долганов об игроке с самым хлестким броском: «Бурдасов. Его многие отмечали. Больше на ум никто не приходит»

Филипп Долганов назвал игрока с самым хлестким броском.

«Я не так много времени провел в КХЛ, чтобы почувствовать бросок каждого хоккеиста. Назову одну фамилию, у кого хороший, хлесткий бросок с кистей.

Наверное, это Бурдасов . Его многие отмечали. Больше на ум никто не приходит», – сказал вратарь «Нефтехимика » Филипп Долганов .