Долганов об игроке с самым хлестким броском: «Бурдасов. Его многие отмечали. Больше на ум никто не приходит»
Филипп Долганов назвал игрока с самым хлестким броском.
«Я не так много времени провел в КХЛ, чтобы почувствовать бросок каждого хоккеиста. Назову одну фамилию, у кого хороший, хлесткий бросок с кистей.
Наверное, это Бурдасов. Его многие отмечали. Больше на ум никто не приходит», – сказал вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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