Филипп Долганов: «Раньше не мог жить без Кока-колы. Хотелось сладкой газировки. Не знаю почему. Года два назад с этим закончил, начал пить больше воды»

Филипп Долганов рассказал, что стал внимательнее относиться к питанию.

«Раньше я не мог жить без Кока-колы, без напитков. Хотелось сладкой газировки. Не знаю почему.

Года два назад я с этим закончил. Начал пить больше воды. Сначала я пил газированную, потому что не мог простую. Было не вкусно и не хотелось.

Раньше особо за питанием не следил, мог все себе позволить. Массу особо не набирал. Сейчас стараюсь за всем следить. Больше овощей, салатики», – сказал вратарь «Нефтехимика » Филипп Долганов .