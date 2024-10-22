  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Филипп Долганов: «Раньше не мог жить без Кока-колы. Хотелось сладкой газировки. Не знаю почему. Года два назад с этим закончил, начал пить больше воды»
0

Филипп Долганов: «Раньше не мог жить без Кока-колы. Хотелось сладкой газировки. Не знаю почему. Года два назад с этим закончил, начал пить больше воды»

Филипп Долганов рассказал, что стал внимательнее относиться к питанию.

«Раньше я не мог жить без Кока-колы, без напитков. Хотелось сладкой газировки. Не знаю почему.

Года два назад я с этим закончил. Начал пить больше воды. Сначала я пил газированную, потому что не мог простую. Было не вкусно и не хотелось.

Раньше особо за питанием не следил, мог все себе позволить. Массу особо не набирал. Сейчас стараюсь за всем следить. Больше овощей, салатики», – сказал вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoНефтехимик
logoКХЛ
ЗОЖ
Питание
logoФилипп Долганов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Филипп Долганов: «Наша вратарская школа – номер один в мире! Читал, что у канадцев спад. А наши голкиперы в НХЛ все доказывают!»
220 сентября, 20:31
Долганов о Радулове: «На льду нет друзей и авторитетов, на площадке мы противники. Здорово делать сэйвы после бросков такого именитого хоккеиста»
15 сентября, 16:55
Два вратаря «Нефтехимика» лидируют в КХЛ по проценту сэйвов – у Загидулина 96,6%, у Долганова 96,2%. Филипп отразил все 46 бросков в матче с «Локомотивом»
1715 сентября, 04:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фетисов о гражданстве РФ Пакетта: «Молодец, это осознанное решение. Наш паспорт просто так не дают. Думаю, он хочет задержаться в стране»
451 минуту назад
Алексей Терещенко: «У «Авангарда» нет недостатков. Где-то просто надо забивать, но игра нормальная. Нужно терпение, команда строится не за неделю, сезон только начался»
3сегодня, 14:25
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Флорида» примет «Миннесоту», «Нью-Джерси» – «Тампу», «Рейнджерс» против «Монреаля»
9сегодня, 14:16
КХЛ. «Салават Юлаев» против «Сочи», «Нефтехимик» сыграет с «Торпедо»
23сегодня, 14:00Live
Тирни о Малкине: «Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Не осознаешь, насколько он хорош, пока не выйдешь играть против него»
сегодня, 13:58
Андрей Кириленко о том, похож ли Овечкин на Леброна Джеймса: «Нет, совсем разные персонажи. Но и тот, и другой внесли колоссальный вклад в свои виды спорта. Это глыбы»
4сегодня, 13:28
Канарейкин о СКА: «Виден большой прогресс в игре и психологии команды. Они должны бороться за самые высокие цели»
1сегодня, 12:59
41,2% канадцев играют в этом сезоне НХЛ, 30,2% – европейцы, 28,6% – американцы (The Athletic)
21сегодня, 10:51
Ротенберг о том, что Воробьев – питерский Сульшер: «Если сравнивать с таким великим футболистом – он в каждой игре забивал. Надо к этому стремиться»
30сегодня, 10:41
Плющев о паспорте РФ Пакетта: «Допускаю, на Западе идут такие процессы, что не все их воспринимают. Считает, что в России ему будет комфортнее, возможно»
7сегодня, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Добсон о Сорокине: «Он пропустил выставочные матчи, пришел и так играет – это впечатляюще, но не удивительно. Он вратарь мирового класса»
5 минут назад
Канарейкин о гражданстве РФ Пакетта: «Если заработанные им деньги будут оставаться в России, это нормально»
34 минуты назад
«Сочи» обменял Александра Суворова в «СКА-Неву» на денежную компенсацию
1сегодня, 13:44
«Северсталь» поместила Дыбленко в список отказов (Metaratings)
сегодня, 13:12
Владимир Плющев: «Спартак» способен замахнуться на большие цели. Команда показывает зрелую игру, нельзя сказать, что она стабильна, но все же»
сегодня, 12:54
Фетисов о том, что Гретцки поддерживает Овечкина: «Это спортивный принцип, который культивируется в НХЛ. Приятно это осознавать»
сегодня, 12:46
Потапов о ЦСКА: «Негоже так играть – дело не только в хоккеистах. В «Металлурге» у Воробьева был готовый материал – здесь же молодежь, с которой надо общаться»
7сегодня, 10:16
Черкас о «Барысе»: «В начале 2000-х у СКА не все хорошо было с финансами. Надо искать легионеров, если команда хочет навязать конкуренцию»
1сегодня, 09:59
Ларионов о сыне: «Многие говорят: «Природа отдыхает на детях». Но это не природа – это мы отдыхаем. Не даем ребенку что-то важное, находясь далеко»
сегодня, 09:49
Дюрандо сказал, что в фарме «Айлендерс» тоже есть дресс-код: «Те же правила: всегда должен быть чисто выбрит, никаких длинных причесок, всегда быть в костюме»
1сегодня, 08:59