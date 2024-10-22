Филипп Долганов: «Раньше не мог жить без Кока-колы. Хотелось сладкой газировки. Не знаю почему. Года два назад с этим закончил, начал пить больше воды»
Филипп Долганов рассказал, что стал внимательнее относиться к питанию.
«Раньше я не мог жить без Кока-колы, без напитков. Хотелось сладкой газировки. Не знаю почему.
Года два назад я с этим закончил. Начал пить больше воды. Сначала я пил газированную, потому что не мог простую. Было не вкусно и не хотелось.
Раньше особо за питанием не следил, мог все себе позволить. Массу особо не набирал. Сейчас стараюсь за всем следить. Больше овощей, салатики», – сказал вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости