СКА провел 700-й матч в Ледовом дворце: «Мы прошли фантастический путь. Совокупное число болельщиков на играх превышает население Петербурга – 6 миллионов 640 тысяч»

СКА провел 700-й матч в Ледовом дворце.

17 октября клуб дома обыграл ЦСКА (5:4 ОТ).

«Ровно 700 наших матчей в Ледовом дворце и 6 миллионов 640 тысяч болельщиков на этих играх!

Вместе с ареной на проспекте Пятилеток мы прошли фантастический путь, а совокупное число болельщиков превышает население Петербурга!

Спасибо Ледовому и всем, кто хотя бы раз поддерживал СКА с его трибун!» – говорится в сообщении клуба.