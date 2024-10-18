СКА провел 700-й матч в Ледовом дворце: «Мы прошли фантастический путь. Совокупное число болельщиков на играх превышает население Петербурга – 6 миллионов 640 тысяч»
СКА провел 700-й матч в Ледовом дворце.
17 октября клуб дома обыграл ЦСКА (5:4 ОТ).
«Ровно 700 наших матчей в Ледовом дворце и 6 миллионов 640 тысяч болельщиков на этих играх!
Вместе с ареной на проспекте Пятилеток мы прошли фантастический путь, а совокупное число болельщиков превышает население Петербурга!
Спасибо Ледовому и всем, кто хотя бы раз поддерживал СКА с его трибун!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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