Евгений Малкин поделился эмоциями после того, как забил 500-й гол в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.

– Поздравляю с 500-м голом! Что для вас это значит?

– Не описать словами сегодняшнюю игру. Я очень хотел забить, было хорошее настроение. Я чувствовал, что могу это сделать. Однако игра с «Баффало» не так хорошо складывалась.

Это был большой путь, все-таки 19 сезонов в НХЛ. И не так быстро я забил 500-й гол. Овечкин, наверное, сделал это еще 10 сезонов назад. Но слава богу, что это случилось!

Я очень хотел в прошлом сезоне забить юбилейный гол. В конце чемпионата набрал хороший ход, но не получилось совсем чуть-чуть, двух голов не хватило.

И я все лето думал об этом: «Когда же забью 500-й гол?» Это даже отвлекало. Друзья напоминали, писали. Особенно после недавнего матча с «Монреалем», когда я забросил шайбу в пустые ворота. И мне остался только один гол. Все его очень ждали, и я тоже, конечно.

Много мыслей было разных, много фантазий. Но слава богу, это случилось уже в следующей игре. Могу сказать, что по-настоящему горжусь собой. Я проделал хорошую работу.

Я родился в Магнитогорске, вырос в обычной семье. И никогда не думал, что смогу покорить такую высоту. Все-таки 500 шайб – это гроссмейстерский рубеж. Будем дальше работать, сезон только начался. Чувствую себя хорошо. Будем дальше играть! – сказал нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин .