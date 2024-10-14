Игроки «Баффало» Далин и Кребс подрались на тренировке
Хоккеисты «Баффало» подрались на тренировке команды.
Защитник «Сэйбрс» Расмус Далин совершил силовой прием против нападающего Пейтона Кребса, после чего завязалась потасовка.
Игроки успели обменяться несколькими ударами, прежде чем их разняли товарищи по команде.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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