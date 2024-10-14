Игроки «Баффало» Далин и Кребс подрались на тренировке

Хоккеисты «Баффало» подрались на тренировке команды.

Защитник «Сэйбрс» Расмус Далин совершил силовой прием против нападающего Пейтона Кребса , после чего завязалась потасовка.

Игроки успели обменяться несколькими ударами, прежде чем их разняли товарищи по команде.