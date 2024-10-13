Дмитрий Рябыкин: «Авангард» попал в психологическую ловушку. Поражения давят, висят гирями на команде. Перевод Курьянова на роль тренера мог только усугубить ситуацию»
Клуб проиграл 10 из 15 матчей в сезоне и идет 11-м на Востоке.
– Уступив вчера в Магнитогорске, «Авангард» в последних 12 матчах имеет 10 поражений. Что происходит?
– На мой взгляд, Омск попал в психологическую ловушку. Поражения давят, они висят гирями на команде, которая не может их сбросить. Несмотря на солидный кадровый потенциал.
В этом смысле матч с «Магниткой» – показательный. Начали с 0:2 ко второй минуте. Потом пошла конкурентная игра, но поезд уже ушел, такой гандикап трудно отыграть. И таких матчей в исполнении «Авангарда» много.
– Перевод Антона Курьянова из офиса генерального менеджера исключительно на роль тренера как повлиял на команду?
– На мой взгляд, непонятное решение. Во всяком случае его мотивация так и не была объяснена.
Курьянов – одна из легенд омского хоккея, и такой перевод психологически мог только усугубить ситуацию. Последние неудачные матчи в Астане и Магнитогорске это подтвердили.
– Что делать, как выходить из кризиса?
– Психология – самая тонкая материя. С одной стороны, вроде бы нет ничего сложного в том, чтобы сбросить давление и начать с чистого листа.
С другой стороны, в хоккее это иногда самое тяжелое, зависит от массы факторов и нюансов, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.
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