Кожевников о Дацюке: «Есть на кого стране равняться – ребятам нужно учиться у него работоспособности, видению площадки. Обидно, когда такие люди заканчивают»
Александр Кожевников оценил значение Павла Дацюка для российского хоккея.
Сегодня 45-летний нападающий объявил о завершении игровой карьеры.
«Замечательная карьера, всего добился. Стал олимпийским чемпионом, выиграл Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Все что было – завоевал. Уникальный игрок. Есть на кого стране равняться.
Дай бог, чтобы ребята успели получить от него работоспособность, видение площадки… Надо учиться у него. Всегда обидно, когда такие люди заканчивают. Но что тут сделаешь – это жизнь», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.