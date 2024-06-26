Кожевников о Дацюке: «Есть на кого стране равняться – ребятам нужно учиться у него работоспособности, видению площадки. Обидно, когда такие люди заканчивают»

Теги Павел Дацюк НХЛ КХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников оценил значение Павла Дацюка для российского хоккея.

Сегодня 45-летний нападающий объявил о завершении игровой карьеры. 

«Замечательная карьера, всего добился. Стал олимпийским чемпионом, выиграл Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Все что было – завоевал. Уникальный игрок. Есть на кого стране равняться.

Дай бог, чтобы ребята успели получить от него работоспособность, видение площадки… Надо учиться у него. Всегда обидно, когда такие люди заканчивают. Но что тут сделаешь – это жизнь», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Дацюк введен в Зал хоккейной славы

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