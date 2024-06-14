Макдэвид о поражении от «Флориды»: «Было много возможностей, казалось, игра уже у нас в руках. Но после нескольких ошибок «Пантерс» забили»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о третьем поражении «Эдмонтона» в серии с «Флоридой».

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ (3:4, 0-3). 

«Думаю, у нас было много возможностей. Мне казалось, что игра уже была у нас в руках, но [мы допустили] несколько ошибок, и они нашли способ забить.

Я считаю, мы хорошо справлялись с тем, чтобы доставлять шайбу к воротам и создавать трафик. Мы не можем забить с флангов против этих ребят, нужно делать это через центр», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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7 комментариев
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Нет претензий к парню, старается, ищет.
Сегодня гениально просунул шайбу на пятак между штангой и коньком Боба. Уникум, вопросов нет.

Но (!) очень я жду, что один парень продолжит-таки огорчать и Мака, и его немецкоподданного приятеля... ;)
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+4
В каком месте игра была в руках? Эдмонтон даже не вел в счете!!! Он там под чем-то что-ли?
+4
-1
+3
Ответ Strannix
Им уже 3 игры подряд что-то кажется...
Это как Гена Орлов : "Удар хороший, но не точный"! ))))

Спорт про результат))) и это провал Эдмонтона. Даже признаться не могут.
+2
0
+2
Это когда тебе показалось что игра уже в руках? При 1:4, не иначе, да? 😂
+2
-1
+1
Ответ ABarca
В каком месте игра была в руках? Эдмонтон даже не вел в счете!!! Он там под чем-то что-ли?
Им уже 3 игры подряд что-то кажется...
+2
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+1
Заканчивайте хоккейный сезон - 4:0 и погнали все на футбол!
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