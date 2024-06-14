Макдэвид о поражении от «Флориды»: «Было много возможностей, казалось, игра уже у нас в руках. Но после нескольких ошибок «Пантерс» забили»
Коннор Макдэвид высказался о третьем поражении «Эдмонтона» в серии с «Флоридой».
«Ойлерс» проиграли «Флориде» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ (3:4, 0-3).
«Думаю, у нас было много возможностей. Мне казалось, что игра уже была у нас в руках, но [мы допустили] несколько ошибок, и они нашли способ забить.
Я считаю, мы хорошо справлялись с тем, чтобы доставлять шайбу к воротам и создавать трафик. Мы не можем забить с флангов против этих ребят, нужно делать это через центр», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Сегодня гениально просунул шайбу на пятак между штангой и коньком Боба. Уникум, вопросов нет.
Но (!) очень я жду, что один парень продолжит-таки огорчать и Мака, и его немецкоподданного приятеля... ;)
Спорт про результат))) и это провал Эдмонтона. Даже признаться не могут.