Макдэвид о поражении от «Флориды»: «Было много возможностей, казалось, игра уже у нас в руках. Но после нескольких ошибок «Пантерс» забили»

Коннор Макдэвид высказался о третьем поражении «Эдмонтона» в серии с «Флоридой».

«Ойлерс» проиграли «Флориде» в третьем матче финальной серии плей-офф (3:4, 0-3).

«Думаю, у нас было много возможностей. Мне казалось, что игра уже была у нас в руках, но [мы допустили] несколько ошибок, и они нашли способ забить.

Я считаю, мы хорошо справлялись с тем, чтобы доставлять шайбу к воротам и создавать трафик. Мы не можем забить с флангов против этих ребят, нужно делать это через центр», – сказал капитан « » .