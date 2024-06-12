Деа о ЧМ-2024: «Обидно, что Россия не выступала. Интересно посмотреть, как бы вы противостояли таким же сильным сборным. Дошли бы до высоких мест, думаю»

Жан-Себастьян Деа высоко оценил шансы сборной России на чемпионате мира.

Победителем турнира в 2024 году стала Чехия, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0.

– На прошедшем чемпионате мира по известным причинам не было России. Как думаете, какое место она могла бы занять, если бы играла?

– Думаю, Россия показала бы отличный хоккей. Обидно, что вы не можете выступать на чемпионате мира, потому что сборная у вас отличная. Как минимум интересно было бы посмотреть на то, как бы вы противостояли таким же сильным хоккейным державам.

Я уверен, что если бы россияне выступали на чемпионате мира, то дошли бы до высоких мест, – сказал форвард « » .