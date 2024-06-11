Ларионов о Филлипсе: «В «Торпедо» займет важную нишу. Маркус прошел хорошую школу в Америке, поиграл в Европе. Парень с хорошим потенциалом»
Игорь Ларионов прокомментировал переход Маркуса Филлипса в «Торпедо».
Ранее сообщалось, что нижегородский клуб заключил односторонний контракт с 25-летним канадским защитником на год.
«Мы взяли защитника, который займет очень важную нишу в нашей команде. Это разноплановый игрок: он сыграет как в меньшинстве, так и в большинстве.
Он прошел хорошую школу в Северной Америке, поиграл в Европе. Маркус – парень с хорошим потенциалом. И по человеческим качествам – то, что нам нужно!» – сказал главный тренер «Торпедо».
Слабо было правду написать, что взяли по дешёвке (11 млн. за сезон) и не жалко будет если не заиграет.