Ларионов о Филлипсе: «В «Торпедо» займет важную нишу. Маркус прошел хорошую школу в Америке, поиграл в Европе. Парень с хорошим потенциалом»

Игорь Ларионов прокомментировал переход Маркуса Филлипса в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб заключил односторонний контракт с 25-летним канадским защитником на год.

«Мы взяли защитника, который займет очень важную нишу в нашей команде. Это разноплановый игрок: он сыграет как в меньшинстве, так и в большинстве.

Он прошел хорошую школу в Северной Америке, поиграл в Европе. Маркус – парень с хорошим потенциалом. И по человеческим качествам – то, что нам нужно!» – сказал главный тренер « ».