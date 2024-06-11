Ларионов о Филлипсе: «В «Торпедо» займет важную нишу. Маркус прошел хорошую школу в Америке, поиграл в Европе. Парень с хорошим потенциалом»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Маркус Филлипс Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал переход Маркуса Филлипса в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб заключил односторонний контракт с 25-летним канадским защитником на год. 

«Мы взяли защитника, который займет очень важную нишу в нашей команде. Это разноплановый игрок: он сыграет как в меньшинстве, так и в большинстве.

Он прошел хорошую школу в Северной Америке, поиграл в Европе. Маркус – парень с хорошим потенциалом. И по человеческим качествам – то, что нам нужно!» – сказал главный тренер «Торпедо».

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9 комментариев
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т.е. становится ясно что как человека он его уже знал. иначе это как он понял? по собеседованию?)
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Хочется надеяться и верить что так и будет.Но есть БОЛЬШИЕ сомнения.
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у Ю Сато кстати по-моему тоже отличный, потенциал, раскрывают до сих пор )
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Торпедо нищий. Неоткуда взять денег на хороших игроков с РФ паспортом. какой бы стиль не исповедовали - если исполнителей нет, то не будут феерить
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Забыл добавить, что большими деньгами НХЛ неиспорчен
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Вот только НИГДЕ его хороший потенциал так и не раскрыли, аж до 25 лет... В КХЛ защитников с ТАКИМ потенциалом, очевидно, не найти.
Слабо было правду написать, что взяли по дешёвке (11 млн. за сезон) и не жалко будет если не заиграет.
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Удивительный, конечно, персонаж Профессор. Вроде и не одного поля ягоды с йозе марино, но такой же самодур. Да, респект, что не только на словах воспитывает талантливую молодежь, но все же, тащит в лигу откровенный шлак. А если кто и достоин огромного уважения за воспитание молодежи, так это Разин!
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Ответ Александр Филиппов
у Ю Сато кстати по-моему тоже отличный, потенциал, раскрывают до сих пор )
Писали, что он вернется. Вроде пронесло.
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Ответ uwe2000
Торпедо нищий. Неоткуда взять денег на хороших игроков с РФ паспортом. какой бы стиль не исповедовали - если исполнителей нет, то не будут феерить
Да есть деньги у Торпедо, просто нравится показывать авторский подход у легионерам
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