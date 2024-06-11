Зарплата Филлипса в «Торпедо» – 11 млн рублей за сезон (Metaratings)

Теги Торпедо КХЛ Маркус Филлипс деньги Хоккей

Маркус Филлипс заработает 11 миллионов рублей за сезон в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб заключил односторонний контракт с 25-летним канадским защитником на год. 

По данным Metaratings, Маркус Филлипс по контракту с «Торпедо» заработает 11 миллионов рублей за год.

Сезон-2023/24 защитник провел в венгерском «Секешфехерваре», набрал 16 (5+11) очков в 38 матчах регулярки и еще 3 (1+2) балла в семи играх плей-офф.

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2 комментария
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Для лега конечно копейки риск не большой.
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Будем посмотреть… Удачи в команде!
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