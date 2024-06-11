Зарплата Филлипса в «Торпедо» – 11 млн рублей за сезон (Metaratings)

Маркус Филлипс заработает 11 миллионов рублей за сезон в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб заключил односторонний контракт с 25-летним канадским защитником на год.

По данным Metaratings, Маркус Филлипс по контракту с « » заработает 11 миллионов рублей за год.

Сезон-2023/24 защитник провел в венгерском «Секешфехерваре», набрал 16 (5+11) очков в 38 матчах регулярки и еще 3 (1+2) балла в семи играх плей-офф.