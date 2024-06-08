Фетисов о будущем России: «Или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что нужно для развития России в будущем.

«Мы сегодня вышли в ту стадию, где от нас зависит будущее. От нас самих зависит будущее нас самих. Этот процесс мне очень нравится, мне интересно заниматься всем, что связано с природосбережением, с человеческим ресурсом.

Здесь уже не надо подбирать слова: или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет. Это прямая фраза, которая позволяет нам сосредоточить все: и наше желание, и человеческие ресурсы, и госуправление, и общественное мнение, и научное сопровождение.

Самое главное – это понимание того, для чего мы это делаем. Мы делаем это для того, чтобы наши дети и внуки росли здоровыми, сильными и целеустремленными, не боящимися никаких сложностей.

Быть уверенным в себе – это самое главное. Вообще, закон спорта предполагает некоторую наглость, которая позволяет преодолевать все сложности, которые кажутся непреодолимыми. А все, что требуется для этого, – вера в себя и постановка больших целей и задач, которых требует нынешнее время», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.