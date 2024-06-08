Фетисов о будущем России: «Или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ Политика Здоровье Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о том, что нужно для развития России в будущем.

«Мы сегодня вышли в ту стадию, где от нас зависит будущее. От нас самих зависит будущее нас самих. Этот процесс мне очень нравится, мне интересно заниматься всем, что связано с природосбережением, с человеческим ресурсом. 

Здесь уже не надо подбирать слова: или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет. Это прямая фраза, которая позволяет нам сосредоточить все: и наше желание, и человеческие ресурсы, и госуправление, и общественное мнение, и научное сопровождение. 

Самое главное – это понимание того, для чего мы это делаем. Мы делаем это для того, чтобы наши дети и внуки росли здоровыми, сильными и целеустремленными, не боящимися никаких сложностей.

Быть уверенным в себе – это самое главное. Вообще, закон спорта предполагает некоторую наглость, которая позволяет преодолевать все сложности, которые кажутся непреодолимыми. А все, что требуется для этого, – вера в себя и постановка больших целей и задач, которых требует нынешнее время», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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52 комментария
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Интересно, тактический временный партнёр Китай хочет этого?)
скорее всего посмеётся с такого, и дальше лес вывозить из Сибири продолжит.
Китайцам наверное реально дико смешно: за грошовую цену на энергоносители и ресурсы они отдают всего лишь признание величия другой страны)
и плюсом к этому толкают кучу товаров и авто-корыт х2 к прайсу для населения этой страны)
Китай наверное вообще угарает, и не понимает, как им так повезло. Не будь России куда бы они спихнули это барахло за такую цену и в таких количествах?)
+58
-5
+53
Ну это-то понятно. А врачи что говорят?
+41
-4
+37
Да уж нарулили так нарулили, чуть ли не главные изгои планеты
+28
-4
+24
О, как. Я думал Россия хочет строительства многополярного равноправного мира, где нет главных, в пику империалистам из США. А оказывается, по мнению Вячеслава, Россия просто хочет занять место американцев? Ну так там наш сосед будет иметь возражения, и силушек у него побольше нашего.
+23
-4
+19
"...или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет..."

Видимо, эта мания величия до такой степени заразна и, похоже, неискоренима, что становится не по себе. Неужели нельзя просто ЖИТЬ?! Развиваться, растить детей, заниматься творчеством, а не гнаться за надуманным местом на мифическом пьедестале истории?
А ведь отличным хоккеистом был Фетисов, помню как Тихонов поставил его в пару к Геннадию Цыганкову и Николай Николаевич Озеров восхищался ставшим знаменитым первым пасом молодого Вячеслава...И мир повидал Фетисов и вроде жизненного опыта набрался, а в голове какая-то ахинея.
+20
-3
+17
Какой же сказочный....
+15
-2
+13
Судя по всему – выпил лишнего.
+11
-3
+8
Ответ адекватное мнение
Интересно, тактический временный партнёр Китай хочет этого?) скорее всего посмеётся с такого, и дальше лес вывозить из Сибири продолжит. Китайцам наверное реально дико смешно: за грошовую цену на энергоносители и ресурсы они отдают всего лишь признание величия другой страны) и плюсом к этому толкают кучу товаров и авто-корыт х2 к прайсу для населения этой страны) Китай наверное вообще угарает, и не понимает, как им так повезло. Не будь России куда бы они спихнули это барахло за такую цену и в таких количествах?)
стратегический и временный уже взаимоисключающие понятия, тактический тогда уж, раз временный
+8
-1
+7
Ответ TOX
стратегический и временный уже взаимоисключающие понятия, тактический тогда уж, раз временный
извините)
+7
-1
+6
Время болтунов и приспособленцев во власти. А кто и для кого будет создавать? Страна пустеет
+8
-2
+6
Ну что за бред? В мире больше 200 стран и что всех их сожгут в печах если они не будут первыми?

Скорее всё как раз ровно наоборот. Через несколько десятилетий этнический состав всех стран так сильно изменится, что скорее жители родившиеся в Бангладеше и Нигерии будут определять будущее, а не вымирающие развитые народы.
+6
-2
+4
Вы не есть всё.
+7
-3
+4
Ответ Сергей Орлов
Максимально странный комментарий.
Вас не пугает вероятность того, что Фетисов говорит всё это не спьяну, а в трезвом уме?)
+4
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+4
Им из Северной Кореи речи присылают?
+5
-2
+3
Всё им имперский шовинизм покоя не даёт, вечно норовят быть владычицей морскою и чтобы Обама у них на посылках. Есть такое греческое слово "хюбрис", оно отлично описывает происходящее.

Только такая спесь редко когда заканчивается хорошо. B 80-х тоже гоготали, мол, труба вашим санкциям, товарищ Рейган, а потом сразу хлоп и всё. И ничего, мир не остановился.
+4
-2
+2
Ответ SadButTrue
Ну что за бред? В мире больше 200 стран и что всех их сожгут в печах если они не будут первыми? Скорее всё как раз ровно наоборот. Через несколько десятилетий этнический состав всех стран так сильно изменится, что скорее жители родившиеся в Бангладеше и Нигерии будут определять будущее, а не вымирающие развитые народы.
Через несколько десятилетий страна может быть устаревшим понятием
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Ответ Фут.Боль
Украинцам газ за копейки можно, а китайцам лес нельзя? Что за несправедливость такая?Они и величие не признавали никогда. Воспринимали как должное, ещё и подворовывали знатно. Лес - ресурс возобновляемый и если его не продавать, то он будет просто сгорать от пожаров и сгорает леса гораздо больше, чем вырубают и продают. Раньше продавали в Европу, но она повернулась жопой, а Азия полностью закрывает эти потребности. Там и народу больше элементарно. Давно надо было гнать в Азию, а не с Европой играться в хороших партнеров. А что касается авто, то цена китайских возрастает не из-за прайса конкретно для России х2, а из-за высоких таможенных пошлин и высокого утильсбора.
Все прекрасно с китайцами, давайте только на них и будем работать, вон они уже просят цены на импортный газ по внутрироссийским тарифам, нужно соглашаться, главное потом не нужно рассказывать сказочки про суверенитет, которые так любят 3 год нам рассказывать, полностью вся экономика уйдет в монополию Китаю и збс. Китай будет нам ручку жать и улыбаться, а в это время все также наращивать торговлю с США, потому что для них это главный рынок сбыта и в ближайшие годы ничего не поменяется.
+2
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может им на Марс переселиться? пусть рулят там
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Опять на словоблудие потянуло. Слова Фетисова уже давно ничего не стоят
+1
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К психотерапевту, срочно.
+1
0
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Ответ Сергей Орлов
Судя по всему – выпил лишнего.
Успокаивайте себя. Ведь альтернатива пугает.)
+2
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Ответ Клименко
Через несколько десятилетий страна может быть устаревшим понятием
Да, скорее всего так и будет. Большинство приличных стран будет бороться за приток мигрантов, а сменить страну проживания будет примерно также как сегодня переехать из одного региона в другой.
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Ответ Artmann
Вас не пугает вероятность того, что Фетисов говорит всё это не спьяну, а в трезвом уме?)
Согласен полностью. Это не кожева, он, вполне допускаю, верит в то, что говорит.
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Ответ Stucker
Согласен полностью. Это не кожева, он, вполне допускаю, верит в то, что говорит.
Наклепал тут целую простыню под впечатлением от мысли. Но удалил.
Смысл был довольно банален - в этом и прикол, что мы думаем, будто это всё игра и притворство, карьеризм, а вдруг они реально НАСТОЛЬКО тупые?)
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Ответ Hola Hola
О, как. Я думал Россия хочет строительства многополярного равноправного мира, где нет главных, в пику империалистам из США. А оказывается, по мнению Вячеслава, Россия просто хочет занять место американцев? Ну так там наш сосед будет иметь возражения, и силушек у него побольше нашего.
Мнение вячеслава: я хочу много денег.
Завтра скажут ему обратную шарманку зарядить - зарядит...не сомневайтесь
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Ответ Клименко
Через несколько десятилетий страна может быть устаревшим понятием
Ну это только если один Левиафан победит остальных, но в последние лет 20 самый сильный из них только теряет свою мощь и авторитет
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Ответ Pigmalion
Ну это только если один Левиафан победит остальных, но в последние лет 20 самый сильный из них только теряет свою мощь и авторитет
Нет, потому что между подростками из Бразилии и Южной Кореи гораздо больше общего, чем между подростками и стариками из каждой из этих стран
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Ответ TOX
стратегический и временный уже взаимоисключающие понятия, тактический тогда уж, раз временный
Ну Вы уж тоже не бросайтесь в крайности.)
Начиная с середины 16-го века и до начала паровой эпохи Россия и Англия были стратегическими союзниками. Что не мешало, конечно, некоторым тактическим движениям, в том числе и враждебным по отношению друг к другу. Но стратегически они были союзниками.
Но это время прошло. Так был ли тот стратегический союз временным?)
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просто конченый
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Типичная психология быдла
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