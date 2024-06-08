Фетисов о будущем России: «Или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет»
Вячеслав Фетисов высказался о том, что нужно для развития России в будущем.
«Мы сегодня вышли в ту стадию, где от нас зависит будущее. От нас самих зависит будущее нас самих. Этот процесс мне очень нравится, мне интересно заниматься всем, что связано с природосбережением, с человеческим ресурсом.
Здесь уже не надо подбирать слова: или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет. Это прямая фраза, которая позволяет нам сосредоточить все: и наше желание, и человеческие ресурсы, и госуправление, и общественное мнение, и научное сопровождение.
Самое главное – это понимание того, для чего мы это делаем. Мы делаем это для того, чтобы наши дети и внуки росли здоровыми, сильными и целеустремленными, не боящимися никаких сложностей.
Быть уверенным в себе – это самое главное. Вообще, закон спорта предполагает некоторую наглость, которая позволяет преодолевать все сложности, которые кажутся непреодолимыми. А все, что требуется для этого, – вера в себя и постановка больших целей и задач, которых требует нынешнее время», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
скорее всего посмеётся с такого, и дальше лес вывозить из Сибири продолжит.
Китайцам наверное реально дико смешно: за грошовую цену на энергоносители и ресурсы они отдают всего лишь признание величия другой страны)
и плюсом к этому толкают кучу товаров и авто-корыт х2 к прайсу для населения этой страны)
Китай наверное вообще угарает, и не понимает, как им так повезло. Не будь России куда бы они спихнули это барахло за такую цену и в таких количествах?)
Видимо, эта мания величия до такой степени заразна и, похоже, неискоренима, что становится не по себе. Неужели нельзя просто ЖИТЬ?! Развиваться, растить детей, заниматься творчеством, а не гнаться за надуманным местом на мифическом пьедестале истории?
А ведь отличным хоккеистом был Фетисов, помню как Тихонов поставил его в пару к Геннадию Цыганкову и Николай Николаевич Озеров восхищался ставшим знаменитым первым пасом молодого Вячеслава...И мир повидал Фетисов и вроде жизненного опыта набрался, а в голове какая-то ахинея.
Скорее всё как раз ровно наоборот. Через несколько десятилетий этнический состав всех стран так сильно изменится, что скорее жители родившиеся в Бангладеше и Нигерии будут определять будущее, а не вымирающие развитые народы.
Только такая спесь редко когда заканчивается хорошо. B 80-х тоже гоготали, мол, труба вашим санкциям, товарищ Рейган, а потом сразу хлоп и всё. И ничего, мир не остановился.
Смысл был довольно банален - в этом и прикол, что мы думаем, будто это всё игра и притворство, карьеризм, а вдруг они реально НАСТОЛЬКО тупые?)
Завтра скажут ему обратную шарманку зарядить - зарядит...не сомневайтесь
Начиная с середины 16-го века и до начала паровой эпохи Россия и Англия были стратегическими союзниками. Что не мешало, конечно, некоторым тактическим движениям, в том числе и враждебным по отношению друг к другу. Но стратегически они были союзниками.
Но это время прошло. Так был ли тот стратегический союз временным?)