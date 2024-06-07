Князев о защите шеи: «Это не всем удобно – как с капой. В КХЛ не будут за этим пристально следить, думаю»
Кирилл Князев высказался об обязательном ношении защиты для шеи.
Ранее ИИХФ утвердила правило об обязательной защите для шеи на всех своих турнирах.
Напомним, в октябре экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британского Кубка вызова.
«Я нейтрально отношусь к обязательному ношению защиты для шеи. Кто захочет подстраховаться, тот подстрахуется, а кому не очень комфортно, будет также продолжать играть.
Понятно, что произошел этот несчастный случай в Великобритании и задумались. А не произошел бы, никто бы об этом не говорил. Все продолжали бы играть как и раньше. Для молодых ребят такая защита всегда была обязательна.
Честно, я никогда не играл с этим. Мне кажется, не всем удобно будет. Это как с капой. Кто-то хочет с ней играть, кто-то нет. Пока что-то не случится, человек не задумывается.
Например, играет хоккеист без капы, зубы выбили, он задумается и уже потом начнет на лед выходить с капой. Кому-то все равно, выбили – и выбили. В конце карьеры вставлю.
Все индивидуально, кто захочет, будет следовать этим правилам. Не думаю, что в КХЛ или любой другой лиге будут за этим пристально следить. Посмотрим, как это будет выглядеть на деле.
Если будут жестко штрафовать, наверное, всем придется это делать. Кто-то может это маскировать, как термобелье с длинным воротом. Будет выглядеть, как защита шеи», – сказал хоккейный агент и экс-нападающий клубов КХЛ.
Самое уязвимое место в хоккее – шея. Как ее защищают и почему все равно случаются трагедии?