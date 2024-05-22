Тренер «Алтая» сказал игроку «писай в бутылку» на глазах 10-летних сверстников в автобусе – ребенок описался. Родители недовольны Янценом – хоккеисты дерутся, а он оскорбляет их и поднимает руку («Толк»)

Родители юных игроков «Алтая» недовольны методами работы тренера команды.

Методы и поведение тренера команды « » кажутся неприемлемыми некоторым родителям юных хоккеистов, в связи с чем они обратились в СМИ.

«Они ехали автобусом в команде. Ребенок захотел в туалет. Тренер сказал: мы не будем останавливаться. Типа писай в бутылку. Он писал в бутылку и описался. Это происходит на глазах 9-10-летних пацанов. Естественно, будет потом какое-то гнобление, насмешки и прочее. Это не с моим произошло. Но дети подтвердили, что такой случай был», – заявил отец одного из игроков Александр Васильев.

Родители молодых хоккеистов утверждают, что это не единичный случай. Команду 2014 года в прошлом году начал вести Владислав Янцен. Инициативная группа обвиняет нового тренера в оскорблениях и в том, что тренер поднимает руку на детей.

По словам родителей, первое правило на тренировках – никому не рассказывать о происходящем на тренировках, поэтому дети стали замкнутыми, а показатели на занятиях снизились.

«Он перестал нормально играть. У него пропало желание на тренировки ходить. Он все может, все умеет. Но ничего не хочет делать. Мы занимаемся у психолога», – рассказала мама хоккеиста Наталья Безденежных.

Также родители утверждают, что дети постоянно дерутся. Тренер в потасовки не вмешивается, якобы заявляя, что игроки должны разбираться самостоятельно, как мужчины.

По словам тренера Владислава Янцена, у команды в целом большие проблемы с дисциплиной. И в этом причина конфликта: как среди юных спортсменов, так и среди их родителей. Как утверждает тренер, никаких побоев и оскорблений не было.

«Я прошу родителей не лезть в это. То есть, они хотят присутствовать в раздевалке всегда. А мы не увидим, например, настоящего лица ребенка, если над ним всегда стоять. То есть, что растет, будет непонятно. Ну, пацаны – это пацаны. Да, они, бывает, дерутся», – считает тренер Владислав Янцен.

Кроме того, по словам родителей, во время другого инцидента ребенок простудился из-за того, что ему пришлось стоять на льду раздетым. Такое наказание якобы понес ребенок за непослушание.

«Да, он сорвал собрание. Да, я его выгнал. Ну как вот из школы выгоняют, так и тренер выгнал из раздевалки. После этого он действительно пошел на лед раздетый. На льду +13-15. Собрание закончилось через две минуты, он зашел», – заявил тренер.

Большинство детей при этом утверждает: дисциплинарные взыскания – суровые, но справедливые: провинились – получили.

«Какое вот самое жесткое наказание делал тренер? Кувыркаться, отжиматься в упоре лежа. Но это мы сами виноваты были. А подзатыльник, например, нет, такого ни разу не было», – говорит Михаил Самойлов, воспитанник Янцена.

В министерстве спорта края о конфликте в хоккейном клубе «Алтай» знают. Но поведение тренера неподобающим или непедагогичным не считают. При этом в ведомстве отмечают его эффективность: команда стала занимать достойные места на турнирах.

«Владислав Сергеевич зарекомендовал себя как инициативный, стремящийся к профессиональному росту и самосовершенствованию молодой специалист, требовательный к себе, дисциплинированный. Янцен серьезно относится к своей работе, занятия проводит интересно и грамотно», – завили в Министерстве спорта Алтайского края.

Родители игроков подчеркивают, что ранее они подавали заявление к уполномоченному по правам ребенка, оттуда заявления направили в Министерство спорта и МВД.