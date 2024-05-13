Силаев об НХЛ: «Контракт с «Торпедо» до 2026 года, нет смысла торопиться. Сначала нужно стать состоявшимся игроком»

Антон Силаев поделился мнением о том, когда ему стоит уехать в Северную Америку.

18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

В минувшем сезоне Силаев провел 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 14:54.

В плей-офф он сыграл 5 матчей и сделал две результативных передачи при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 16:43.

– У меня контракт с «Торпедо» до 2026 года, и торопиться куда-то нет смысла. Считаю, что нужно стать состоявшимся игроком здесь, чтобы ехать в НХЛ и становиться топом уже там.

– Планируешь лично посетить церемонию?

– Да, конечно. У меня стопроцентно будет три недели отдыха. В это время будет продолжаться подготовка к экзаменам (в этом году Силаев сдает ЕГЭ – Sports). Думаю, в начале июня начну работать на земле с тренером по ОФП и где-то в 20-х числах полечу на драфт.

– Был ли у тебя интерес к драфт-комбайну?

– Да, очень хотел поехать на тесты. Но из-за экзаменов чисто физически не смогу на них попасть, – сказал защитник «Торпедо» Антон Силаев.