Силаев об НХЛ: «Контракт с «Торпедо» до 2026 года, нет смысла торопиться. Сначала нужно стать состоявшимся игроком»

Теги Торпедо НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев поделился мнением о том, когда ему стоит уехать в Северную Америку.

18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня. 

В минувшем сезоне Силаев провел 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 14:54.

В плей-офф он сыграл 5 матчей и сделал две результативных передачи при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 16:43.

– У меня контракт с «Торпедо» до 2026 года, и торопиться куда-то нет смысла. Считаю, что нужно стать состоявшимся игроком здесь, чтобы ехать в НХЛ и становиться топом уже там.

– Планируешь лично посетить церемонию?

– Да, конечно. У меня стопроцентно будет три недели отдыха. В это время будет продолжаться подготовка к экзаменам (в этом году Силаев сдает ЕГЭ – Sports). Думаю, в начале июня начну работать на земле с тренером по ОФП и где-то в 20-х числах полечу на драфт.

– Был ли у тебя интерес к драфт-комбайну?

– Да, очень хотел поехать на тесты. Но из-за экзаменов чисто физически не смогу на них попасть, – сказал защитник «Торпедо» Антон Силаев. 

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8 комментариев
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В Торпедо у тебя практики игровой выше крыши. Доверие есть дальше всё от тебя зависит. НХЛ от тебя никуда не убежит.Будешь готов езжай-будем за тебя болеть.
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-3,4 позиции на драфте
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Ответ heivani
👍! Молодость,.. все так думают в таком возрасте; всё успеем, всё повидаем. А потом, хоп - и уже оказывается поздно. Здесь конечно дело сугубо личное, к советам разве что только от близких стоит прислушаться.
Да, нужно. Но за близкого обычно агент отвечает.
+2
-1
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Промывают им мозги всё-таки. Уже не первый молодой хоккеист, который эту фразу о состоявшимся хоккеисте читает как мантру. Зато обратное говорят немногие.
+4
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Пока есть возможность - надо уезжать.
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Слова не мальчика , но мужа.
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Ответ Диандерталец
Промывают им мозги всё-таки. Уже не первый молодой хоккеист, который эту фразу о состоявшимся хоккеисте читает как мантру. Зато обратное говорят немногие.
👍! Молодость,.. все так думают в таком возрасте; всё успеем, всё повидаем. А потом, хоп - и уже оказывается поздно. Здесь конечно дело сугубо личное, к советам разве что только от близких стоит прислушаться.
+1
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Ответ Rogash 17
-3,4 позиции на драфте
С чего это? Будто все остальные проспекты сразу в основу клубов пройдут. Кроме первых двух-трех пиков остальные будут в своих американских юниорках еще пару лет пылить, а потом еще в АХЛ годик в лучшем случае. Ну или в чемпионатах своих стран
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