Пашков о 3 шатаутах Плешкова: «Даже во дворе так не выиграть без таланта и мастерства. Ориентир не Набоков и Исаев, а Пучков и Коноваленко – легендарные маленькие вратари»

Теги Металлург Мг Локомотив СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Александр Пашков Виктор Коноваленко Виктор Пучков Даниил Исаев Илья Набоков Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Александр Пашков поделился мнением о серии сухих матчей Артемия Плешкова.

6 мая «Россия 25» обыграла команду Беларуси со счетом 4:0.

21-летний голкипер Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд.

– 1:0, 6:0, 4:0 – о таком дебюте в сборной любой вратарь может только мечтать?

– Да, это уникальное событие. Понятно, что нужно делать поправку на уровень турнира, на то, что сборные Беларуси и Казахстана играют против нас не в оптимальных составах. Но без таланта и мастерства три подряд матча на ноль вратарю не выиграть даже во дворе.

– Плешков – не габаритный голкипер. В России, учитывая недавний финал КХЛ между Набоковым и Исаевым, ренессанс маленьких вратарей?

– Все-таки не спешил бы с выводами. Понятно, что для вратаря главное – техника, психология, функциональное состояние. Но габариты в нашем амплуа всегда были и всегда будут существенным бонусом.

Другое дело, что у нашей вратарской школы особые традиции. Как и полевые игроки, много внимания уделяем чтению эпизодов, умению сыграть на опережение и предвосхищение.

Поэтому здесь ориентиры для Плешкова – не столько Набоков и Исаев, сколько Пучков и Коноваленко. Легендарные маленькие вратари, стоявшие у истоков нашей школы, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Рост Плешкова составляет 179 сантиметров.

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