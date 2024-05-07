Пашков о 3 шатаутах Плешкова: «Даже во дворе так не выиграть без таланта и мастерства. Ориентир не Набоков и Исаев, а Пучков и Коноваленко – легендарные маленькие вратари»

Александр Пашков поделился мнением о серии сухих матчей Артемия Плешкова.

6 мая «Россия 25» обыграла команду Беларуси со счетом 4:0.

21-летний голкипер Артемий Плешков не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд.

– 1:0, 6:0, 4:0 – о таком дебюте в сборной любой вратарь может только мечтать?

– Да, это уникальное событие. Понятно, что нужно делать поправку на уровень турнира, на то, что сборные Беларуси и Казахстана играют против нас не в оптимальных составах. Но без таланта и мастерства три подряд матча на ноль вратарю не выиграть даже во дворе.

– Плешков – не габаритный голкипер. В России, учитывая недавний финал КХЛ между Набоковым и Исаевым, ренессанс маленьких вратарей?

– Все-таки не спешил бы с выводами. Понятно, что для вратаря главное – техника, психология, функциональное состояние. Но габариты в нашем амплуа всегда были и всегда будут существенным бонусом.

Другое дело, что у нашей вратарской школы особые традиции. Как и полевые игроки, много внимания уделяем чтению эпизодов, умению сыграть на опережение и предвосхищение.

Поэтому здесь ориентиры для Плешкова – не столько Набоков и Исаев, сколько Пучков и Коноваленко. Легендарные маленькие вратари, стоявшие у истоков нашей школы, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Рост Плешкова составляет 179 сантиметров.