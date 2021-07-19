«Рейнджерс» о каминг-ауте проспекта «Нэшвилла»: «Полностью поддерживаем Прокопа и комьюнити ЛГБТК+»

«Рейнджерс» поддержали проспекта Люка Прокопа, который сделал каминг-аут.

«Нью-Йорк Рейнджерс» гордятся Люком Прокопом и восторгаются его выдающейся смелостью.

Мы полностью поддерживаем его и комьюнити ЛГБТК+», – говорится в сообщении.

Буква «К» в аббревиатуре ЛГБТК+ обозначает английское слово queer. Этот термин подразумевает любого человека, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанной при рождении. Также этим словом часто называют людей, так или иначе относящихся к ЛГБТК-комьюнити. + означает другие варианты гендерной идентичности, сексуальной ориентации и поведения.