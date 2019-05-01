КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение после отказа лететь в Минск на матч с «Динамо»

присудила «Йокериту» техническое поражение за матч против минского .

Сегодня финский клуб не прибыл в Минск для проведения игры на фоне протестов в Беларуси после президентских выборов.

Таким образом, засчитано техническое поражение в соответствии с пунктом дисциплинарного регламента КХЛ.

9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.

Руководство минского «Динамо» поддерживает Лукашенко.

«Йокерит» не полетел на матч в Минск из-за событий в Беларуси: получит технарь и штраф в 3 млн