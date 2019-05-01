КХЛ засчитала «Йокериту» техническое поражение после отказа лететь в Минск на матч с «Динамо»

КХЛ присудила «Йокериту» техническое поражение за матч против минского «Динамо».
Сегодня финский клуб не прибыл в Минск для проведения игры на фоне протестов в Беларуси после президентских выборов.
Таким образом, «Йокериту» засчитано техническое поражение в соответствии с пунктом дисциплинарного регламента КХЛ.
9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.
Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.
Руководство минского «Динамо» поддерживает Лукашенко.
«Йокерит» не полетел на матч в Минск из-за событий в Беларуси: получит технарь и штраф в 3 млн