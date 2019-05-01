Матч «Динамо» Минск – «Йокерит» отменен. Гости не прилетят на фоне событий в Беларуси

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» не состоится, информирует официальный сайт лиги.

Отмечается, что о причинах отмены КХЛ сообщит дополнительно.

Игра должна была состояться сегодня, 3 сентября, в Минске.

Напомним, финский клуб КХЛ пытался перенести матч на более поздний срок, но «Динамо» ответило отказом.

Ранее стало известно, что «Йокерит» не вылетел из Финляндии.

9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.

Отметим, что руководство минского «Динамо» открыто поддерживает Лукашенко.

Фан-клуб «Йокерита» намерен бойкотировать домашние матчи, если клуб сыграет в Минске с «Динамо»

Финский журналист: «В Беларуси пытают, насилуют, убивают. А «Йокерит» летит туда, как будто ничего не происходит»