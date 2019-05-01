Третьяк об отказе «Йокерита» лететь в Минск: «Всегда считал, что спорт вне политики»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал отмену матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и «Йокеритом».

Игра должна была состояться сегодня, 3 сентября, в Минске.

Ранее стало известно, что «Йокерит» не вылетел из Финляндии.

«Я всегда считал, что спорт вне политики. У уже второй такой случай, они и на плей-офф отказались ехать.

Но тогда они не полетели из-за коронавируса, это понятно. А политика – это другое дело.

Считаю, что хоккей всегда как-то отходил от политики. Поэтому уже Континентальная хоккейная лига сама должна принимать решение по регламенту – как наказывать или не наказывать команду», – сказал Третьяк.

9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.

Отметим, что руководство минского поддерживает Лукашенко.

«Йокерит» не полетел на матч в Минск из-за событий в Беларуси: получит технарь и штраф в 3 млн