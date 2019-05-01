Андрей Назаров: «Бойкот «Йокерита» – это плевок в лицо всем нам. Должны последовать самые жесткие санкции»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал отмену матча регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом».

Игра должна была состояться сегодня, 3 сентября, в Минске.

Ранее стало известно, что не вылетел из Финляндии.

«За такой бойкот, который придумал «Йокерит», считаю разумным наложить штраф на всех спортсменов из Финляндии, участвующих в розыгрыше .

Не надо играть в чужой песочнице и вмешивать политику в спорт. Хоккеистам нужно бросаться под шайбу, тренерскому штабу – руководить командой с лавки.

Повторюсь, ложитесь под шайбу, а не бросайтесь громкими заявлениями. Один должен отвечать за всех и наоборот, все отвечают за одного. Так принято в хоккейной и в любой спортивной семье.

Считаю, со стороны лиги должны последовать самые жесткие санкции. Нельзя бойкотировать игры такого престижного чемпионата, как КХЛ. Это плевок в лицо всем нам», – сказал Назаров.

9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.

Отметим, что руководство минского поддерживает Лукашенко.