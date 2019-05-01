Игрокам «Йокерита» поступали смертельные угрозы из Беларуси (Jatkoaika)

Решение не лететь на матч с минским «Динамо» приняли игроки «Йокерита», сообщает Jatkoaika.

По информации издания, хоккеистам поступали многочисленные смертельные угрозы из Беларуси, они опасались за свою безопасность.

Ранее стало известно, что финский клуб не вылетел в Минск.

Матч регулярного чемпионата между минским «Динамо» и «Йокеритом» был отменен.

Игра должна была состояться сегодня, 3 сентября.

Напомним, 9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.

Отметим, что руководство минского «Динамо» открыто поддерживает Лукашенко.

Фан-клуб «Йокерита» обещал бойкотировать домашние матчи, если клуб сыграет в Минске.

«Йокерит» не полетел на матч в Минск из-за событий в Беларуси: получит технарь и штраф в 3 млн