Премьер-министр Латвии: «Не вижу, как мы можем устроить ЧМ-2021 вместе с Беларусью»

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказался о проведении ЧМ-2021 вместе с Беларусью.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат мира вместе с Беларусью.

Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея (ИИХФ), чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», – передает слова Кариньша ТАСС со ссылкой телеканал LTV7.

В Минске и других городах Беларуси люди выходят на улицы, требуя отмены результатов выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов. Участники протестов уверены, что результаты сфальсифицированы. Мирных протестующих жестко разгоняет милиция.