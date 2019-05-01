«НХЛ, ты где? Часы тикают». Алиу о реакции на стрельбу в чернокожего в Висконсине

Нападающий Аким Алиу прокомментировал реакцию НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в знак протеста против насилия со стороны полицейских.

«Удивительная солидарность с черным сообществом от игроков НБА, женской НБА, MLB.

НХЛ, ты где? Часы тикают», – написал Алиу.

23 августа в Висконсине полицейские семь раз выстрелили в спину Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Чернокожий мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьезные ранения и был госпитализирован.

Напомним, ранее Алиу сделал скандальные заявление о расизме, которые вызвали огромный резонанс в НХЛ. В частности, он обвинил в этом тренера Билла Питерса. По словам игрока, инциденты с расистскими высказываниями происходили 10 лет назад, когда игрок и тренер пересеклись в клубе АХЛ «Рокфорд». После этого Питерс был уволен из «Калгари».

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