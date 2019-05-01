НХЛ пока не рассматривает перенос матчей Кубка Стэнли в знак протеста против полицейского насилия

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в настоящее время лига не рассматривает вариант переноса матчей плей-офф Кубка Стэнли в знак протеста против насилия со стороны полицейских.

Ранее НБА и другие профессиональные спортивные лиги отложили матчи из-за бойкота в связи с инцидентом со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

«Конечно, мы посмотрим, придерживаются ли игроки иного мнения на этот счет, и примем соответствующие меры в случае необходимости», – отметил Дэйли.

23 августа в Висконсине полицейские семь раз выстрелили в спину Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Чернокожий мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьезные ранения и был госпитализирован.

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