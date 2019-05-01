Капитан «Сан-Хосе» Кутюр написал, что его ударили за слова в поддержку Трампа. Позже он удалил пост и извинился 

Капитан сообщил, что его ударили за то, что он говорил о голосовании за Республиканскую партию и упомянул президента США Дональда Трампа.

«Я провел прошлую ночь в Торонто. Я говорил о голосовании за Республиканскую партию и упомянул имя Дональда Трампа. Меня ударили.

Неужели это то, к чему мы идем? Если ты голосуешь, ты злодей? Это неправильный мир.

Я сказал, что мой отец был офицером полиции, и я «проголосовал бы» за республиканцев, если бы мог», – написал Кутюр.

Кандидатом в президенты США от Республиканской партии является Трамп. Выборы запланированы на 3 ноября 2020 года.

Отметим, что Кутюр является гражданином Канады.

Позже хоккеист удалил свое сообщение в твиттере и извинился.

«Я долго думал о том, стоит ли еще что-то говорить по этому поводу. Поскольку многое из того, что я написал в твиттере, было вырвано из контекста, я решил уточнить. Приносить политику на мою платформу неправильно. Несмотря на то, что сегодня у меня не получилось хорошо выразить свои мысли, я верю, что каждый имеет право на собственный голос и мнение. Но независимо от того, во что кто-то верит – и, чтобы прояснить, я не верю в Дональда Трампа – насилие – это не ответ, оно ничего не решает.

Я сожалею о решении рассказать об этом инциденте. Я приношу свои извинения «Сан-Хосе», а также моей семье за то, что им пришлось иметь с этим дело. Я придерживаюсь высоких стандартов и прошу прощения за любые мои комментарии, которые были плохо сформулированы и не отражают мои истинные чувства или убеждения», – написал форвард.